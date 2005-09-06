Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tausche Familie

Tausche Familie - Staffel 10 Folge 1 - Eckl-Pfaffenberger/Fischer-Pichler

ATVStaffel 10Folge 1vom 06.09.2005
Tausche Familie - Staffel 10 Folge 1 - Eckl-Pfaffenberger/Fischer-Pichler

Tausche Familie - Staffel 10 Folge 1 - Eckl-Pfaffenberger/Fischer-PichlerJetzt kostenlos streamen

Tausche Familie

Folge 1: Tausche Familie - Staffel 10 Folge 1 - Eckl-Pfaffenberger/Fischer-Pichler

76 Min.Folge vom 06.09.2005Ab 6

Die adrette arbeitslose Mutter Clarissa Fischer (29) aus Graz, verlässt ihren 35-jährigen Lebensgefährten Reinhard Pichler und ihre sehr anhängliche Tochter Nadine (6), um den Platz der 5-fachen Mutter und Hausfrau Silvana Pfaffenberger (37) in Wien 22 einzunehmen. Erwin Eckl (38), Silvanas Lebensgefährte, freut sich schon sehr auf "die Neue": er weiß jetzt schon, dass die Nerven der Tauschfrau bei seiner Rasselbande blank liegen werden! Er und Silvana waren beide Heimkinder, haben sich auch dort kennen und lieben gelernt. Der damals 18-jährige Erwin hat sogar für kurze Zeit Silvanas Vormundschaft übernommen, damit seine noch nicht volljährige Geliebte bei ihm sein kann. Auch der sexbesessene Reinhard in Graz freut sich schon auf die Tauschfrau - vielleicht kann sie ihm erklären, warum seine Partnerin prüde geworden ist. Der Macho möchte auch beweisen, dass er immer noch ein Aufreißer ist und, dass alle Frauenherzen zu ihm fliegen - auch Silvanas?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Tausche Familie
ATV
Tausche Familie

Tausche Familie

Alle 18 Staffeln und Folgen