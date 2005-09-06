Tausche Familie - Staffel 10 Folge 1 - Eckl-Pfaffenberger/Fischer-PichlerJetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 1: Tausche Familie - Staffel 10 Folge 1 - Eckl-Pfaffenberger/Fischer-Pichler
Die adrette arbeitslose Mutter Clarissa Fischer (29) aus Graz, verlässt ihren 35-jährigen Lebensgefährten Reinhard Pichler und ihre sehr anhängliche Tochter Nadine (6), um den Platz der 5-fachen Mutter und Hausfrau Silvana Pfaffenberger (37) in Wien 22 einzunehmen. Erwin Eckl (38), Silvanas Lebensgefährte, freut sich schon sehr auf "die Neue": er weiß jetzt schon, dass die Nerven der Tauschfrau bei seiner Rasselbande blank liegen werden! Er und Silvana waren beide Heimkinder, haben sich auch dort kennen und lieben gelernt. Der damals 18-jährige Erwin hat sogar für kurze Zeit Silvanas Vormundschaft übernommen, damit seine noch nicht volljährige Geliebte bei ihm sein kann. Auch der sexbesessene Reinhard in Graz freut sich schon auf die Tauschfrau - vielleicht kann sie ihm erklären, warum seine Partnerin prüde geworden ist. Der Macho möchte auch beweisen, dass er immer noch ein Aufreißer ist und, dass alle Frauenherzen zu ihm fliegen - auch Silvanas?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick