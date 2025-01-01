Tausche Familie - Staffel 10 Folge 4 - Birnstingl/BauerJetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 4: Tausche Familie - Staffel 10 Folge 4 - Birnstingl/Bauer
Manuela Kern, 32, lebt mit ihren jüngeren Freund, Erwin Bachmann, 24, im niederösterreichischen Würflach. Gemeinsam haben sie eine zwei Monate alte Tochter namens Anastasia. Die Buben Marcello, 8, und Massimo, 4, stammen aus einer früheren Beziehung von Manuela. Hier scheint alles perfekt zu sein: man geht liebevoll miteinander um und begegnet sich mit großem Respekt. In Hitzendorf in der Steiermark lebt und arbeitet die Patchwork Familie Birnstingl - Bauer. Martin Birngstingl, 37, betreibt gemeinsam mit seiner Exfreundin Marianne Bauer, 44, eine Bioobstlandwirtschaft. Sohn Martin Bauer, 20, und Jonas Bauer, 3, kommen aus einer früheren Beziehung. In Niederösterreich beginnt schon bald die Fassade zu bröckeln, als Tauschmann Martin ankommt. Manuela entpuppt sich als absolut Furie und lässt ihren Tauschmann erst gar nicht ins Haus. Er muss bei stürmischem Wetter das Zelt im Garten aufbauen. Ein paar Tage lang lässt sich Martin das dominante Gehabe von Manuela gefallen, dann packt er seinen Koffer und zieht ins Hotel. Gleich beim ersten Zusammentreffen in der Steiermark bricht Erwin sein Schweigen und gesteht seiner Tauschfrau Marianne, dass er unter der herrschsüchtigen Manuela leidet. Marianne erkennt ziemlich schnell, dass sie es anstelle eines Tauschmannes mit einem verschreckten Kind zu tun hat und behandelt ihn dementsprechend. Martin kommt rasch zur Erkenntnis, dass Manuela auch mit ihrem Freund so selbstherrlich umspringt. Aus Mitleid mit dem jungen Mann erledigt er alle Aufgaben, die ihm dieser in der Videobotschaft aufgetragen hat gewissenhaft. Das erweicht Manuelas verhärtetes Herz. Sie lässt ihren Tauschmann die letzten Tage "großzügigerweise" auf dem verstaubten Dachboden schlafen... Nach der Videobotschaft von Martin ist Marianne ziemlich geschockt, wie asozial mit ihrem Martin dort umgegangen wird. Erwin kann nur schlecht argumentieren, denn viel zu sehr entsprechen Martins Aussagen der Wahrheit und er macht sich ernsthafte Gedanken darüber, ob seine Beziehung noch Zukunft hat...
