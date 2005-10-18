Tausche Familie - Staffel 10 Folge 5 - Schröttenhamer/PointnerJetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 5: Tausche Familie - Staffel 10 Folge 5 - Schröttenhamer/Pointner
Die Familie Schröttenhamer besteht aus Vater Markus (21), Mutter Daniela (20) und dem zwei jährigen Töchterchen Anna-Lena. Die Familie bewohnt eine etwa 120 Quadratmeter große Wohnung nahe der Altstadt von Wels in Oberösterreich. Markus ist in Wels als Maurer und Zimmermann beschäftigt. Seine Frau, eine gelernte Frisörin, befindet sich zur Zeit in Karenz. Danielas Aufmerksamkeit gilt, neben ihrer Tochter, dem Putzen der Wohnung, bei dem Markus sie tatkräftig unterstützen muss. Danielas ausgeprägter Putzfimmel bringt Markus oft auf die Palme. Von biologischer Ernährung halten die beiden gar nichts und Meditation stellt für sie ein Fremdwort dar. In Reith bei Kitzbühel wohnt Familie Pointer. Florian (53) und seine Gattin Alexandra (31) führen hier gemeinsam das Biohotel "Florian", das neben der Erziehung ihrer quengeligen vier Kinder, Alexander (7), Katherina (5), Stefan 3 ½ und Florentina 1 ½, alle Zeit in Anspruch nimmt. Das Biohotel zeichnet sich durch fleischlose Küche, absolutes Rauchverbot und esoterisch-spirituelle Aktivitäten und Seminare aus. Was passiert also, wenn der bodenständige, rauchende und fleischessende Welser Markus eine Woche in einem rauchfreien, fleischlosen Esoterikhotel in den Bergen, sich um vier ungezügelte Kinder kümmert, während der militant gesundheits-bewusste Florian, der viel auf seine "spirituellen Heilkräfte" hält, die Zeit bei seiner, Fertiggericht-liebenden Tauschfrau Daniela, putzend in einer Stadtwohnung verbringt?
