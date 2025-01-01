Tausche Familie - Staffel 10 Folge 7 - Mitteregger/AlexiewiczJetzt kostenlos streamen
Der 30-jährige Innsbrucker Christian verlässt für eine Woche seine Frau Tamara (28) und seine beiden Kinder Sarah (8) und Stefan (2). Christian, seines Zeichens Handwerker, hat mit Haushalt und dergleichen wenig zu tun - dafür ist einzig und allein seine Frau zuständig! In Wien macht sich indes die arbeitslose Esoterikerin Susanne Alexiewicz (50) bereit ihre Frauen-WG, bestehend aus ihren 3 Töchtern Tanja (22), Maria (14) und Johanna (12), sowie deren Freundin Antonia (25) zu verlassen. Als Christian in seiner Albtraumstadt Wien ankommt, wird er gleich mit der grausamen Realität konfrontiert. Der Heimwerker muss sich eine Woche lang mit Kochen und Stricken beschäftigen, er soll den 4 Mäderlhaushalt ganz alleine schmeißen und sich ausschließlich um das Wohl der Kinder kümmern. In Tirol trifft die spirituelle Susanne mittlerweile auf die etwas ängstliche Tamara, die überglücklich mit ihrem "Tauschmann" ist. Die beiden verstehen sich auf Anhieb blendend.
