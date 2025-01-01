Tausche Familie - Staffel 12 Folge 1 - Maiburger - SteinerJetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 1: Tausche Familie - Staffel 12 Folge 1 - Maiburger - Steiner
In Innsbruck wohnen Sepp (50) und Irmi (63) Maiburger. Seit die Kinder aus dem Haus sind ist es Hausfrau Irmis Lebensaufgabe, die Wohnung zu putzen! Um seiner Frau dabei nicht im Weg zu stehen führt Bäcker Sepps Weg jeden Morgen nach der Arbeit aufs "Feierabendbier" in die Stammkneipe. Zum Glück quartieren sich Enkelin Sarah (14) und manchmal die jüngste Tochter Birgit (22) immer wieder gern bei Irmi ein, schließlich wird man hier rund um die Uhr versorgt. Die ängstliche Innsbruckerin, die noch keinen Tag ohne ihre Familie verbracht hat, tauscht für eine Woche mit der resoluten Susi Steiner aus Pasching bei Linz. Susi ( 34 ) und Christian (35) Steiner bewohnen mit ihren Kindern Rebecca (8), Sabrina (7) und dem Hund Balu, ein Genossenschaftsreihenhaus in der Siedlung Thurnharting / Gemeinde Pasching. Susi führt hier das Regiment, Christian, der gute Bär, ist faul und schlampig. Der Hund Balu ist das dritte Kind und wird auch als solches behandelt. Alkohol wird hier gemieden, schließlich muss man mit gutem Beispiel vorangehen. Wie wird sich Irmi fernab der Heimat fühlen? Und wie wird Susi auf den trinkfesten Sepp reagieren?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick