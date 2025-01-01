Tausche Familie - Staffel 12 Folge 3 - Skaloud - MaierhoferJetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 3: Tausche Familie - Staffel 12 Folge 3 - Skaloud - Maierhofer
Der Wiener Geschäftsmann Jürgen Löffel (45) lebt mit seiner Partnerin Andrea Skaloud (32), deren Kindern Nicole (9) und Ulrike (11) in einer gediegen eingerichteten Wohnung im 14. Wiener Gemeindebezirk. Das Leben der Familie dreht sich zu 90% um ihren Boots-Laden, in dem auch Lack- und Lederklamotten verkauft werden. Jürgen tauscht mit dem 33-jährigen Grazer Markus Mitteregger für eine Woche die Rollen. Gegensätzlicher können die Tauschpartner nicht sein: Jürgen "der Macher", Markus "der Schüchti." Bei Markus und seiner Partnerin Tatjana Maierhofer (24) dreht sich alles um Sohn Sebastian (18 Monate). Das Familienleben findet zwischen Sofa, Spielplatz und dem Fußballstadion statt, für alles andere fehlt - vor allem Markus - der Antrieb. Wie wird sich der lebhafte Jürgen in der trostlosen Umgebung fühlen? Und wie wird sich der schüchterne Markus als Geschäftsmann machen?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick