Der 58-jährige Stefan Raab aus Irnharting in Oberösterreich ist seit nach einem schweren Autounfall vor neun Jahren gehbehindert und mit dieser Situation sehr unzufrieden und schlecht gelaunt. Gemeinsam mit seiner aufopfernden und selbstlosen Frau Hermine Raab (58) und deren Kinder Günter (21) und Sabine (19) bewohnt er ein 3-stöckiges Haus mit über 600 qm Wohnfläche. In Wien macht sich indes der Handwerker Willi Dornhofer (46) bereit für eine Woche seine Frau Marion Gross (35) und die beiden Kinder Michael (8) und Marcel (7 Monate) zurück zu lassen, um für eine Woche in die Rolle der Hausfrau, Mutter und privaten Krankenschwester Hermine zu schlüpfen. Wie wird Willi sich in der Rolle einer Krankenschwester machen? Wird er den von seiner Frau verwöhnten Stefan die Leviten lesen? Und wird Hermi fernab ihres mürrischen Mannes auftauen und sich fallen lassen können?
