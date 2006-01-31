Tausche Familie - Staffel 12 Folge 4 - Flotzinger - SchneiderJetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 4: Tausche Familie - Staffel 12 Folge 4 - Flotzinger - Schneider
71 Min.Folge vom 31.01.2006Ab 6
Jürgen Flotzinger (25), seine Frau Birgit (22), Sohn Fabian ( 11 Monate ) und Hund Sally führen in Wels in Oberösterreich ein harmonisches und geordnetes Leben. Birgit lässt ihren Mann arbeiten und führt ein ruhiges Dasein als Hausfrau und Mutter. Birgit verlässt für eine Woche ihre kleine Welt und tauscht mit der chaotischen Cornelia Schneider (35) Leben und Gewohnheiten. Conny lebt mit ihrem Mann Roland (45) und den beiden Töchtern Samantha (15) und Stephanie (14) in Wien Favoriten. Auf Hausarbeit wird hier keinen Wert gelegt: Staub, Dreck, Gerümpel - das alles stört die Familie nicht.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tausche Familie
Alle 18 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2004
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4