Folge 1: Tausche Familie - Staffel 14 Folge 1 - Fam. Hirschhofer vs. Sterner
Johann Hirschhofer aus Baden bei Wien (43) hat seine Frau Suwaree Hirschhofer (35) auf einer Rundreise in Thailand kennengelernt. Aus dieser Beziehung sind vier Kinder entsprungen: Jennifer Hirschhofer (8), Jasmin Hirschhofer (4), Alexander Hirschhofer (3) und Gregor Hirschhofer (2). Suwaree managt den Haushalt, Johann rührt keinen Finger. Der Pascha lässt sich lieber von vorne bis hinten bedienen. Suwaree tauscht mit der geschiedenen Andrea Waldhör (35) aus Linz. Andrea und Christian Sterner (30) sind seit mittlerweilen 3 Jahren ein Paar und haben ein gemeinsames Kind: Nico Waldöhr (2). Der 10-jährige Kevin Waldöhr stammt aus Andreas erster Ehe und hat mit seinem Stiefvater Christian kein so gutes Verhältnis. Dennoch überlässt Andrea ihre beiden Kinder für eine Woche ihrem Freund und einer völlig fremden Frau. Wie wird Andrea mit der lauten Familie Hirschhofer umgehen? Und wird Suwaree ihren exotische Charme auch in Linz spielen lassen?
