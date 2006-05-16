Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tausche Familie

Tausche Familie - Staffel 14 Folge 4 - Schwinghammer vs. Medlen-Spiroch

Staffel 14Folge 4vom 16.05.2006
Tausche Familie - Staffel 14 Folge 4 - Schwinghammer vs. Medlen-Spiroch

Tausche Familie - Staffel 14 Folge 4 - Schwinghammer vs. Medlen-SpirochJetzt kostenlos streamen

Tausche Familie

Folge 4: Tausche Familie - Staffel 14 Folge 4 - Schwinghammer vs. Medlen-Spiroch

Folge vom 16.05.2006

René Schwinghammer (32) lebt mit seiner Frau Katharina (24) und seiner Schwester Petra (30) in Steyr in Oberösterreich. Kinder sind hier kein Thema, denn die würden die Träume und Ziele der Schwinghammers durchkreuzen. Der Hahn im Korb verlässt für eine Woche seine Familie, um mit dem schüchternen Roland Medlen (28) eine Woche lang Leben und Gewohnheiten zu tauschen. Roland seine Freundin Martina Spiroch (23) und das gemeinsame Baby Synthia leben in einer kleinen Gemeindewohnung im 12. Bezirk in Wien. Hier hat die resolute Martina eindeutig das Sagen. Ob sich Macho René von der reschen Martina einschüchtern lässt? Und wie wird es dem eifersüchtigen Roland ohne seinem Liebling gehen? Werden die zwei Damen den unsicheren Mann ernst nehmen können?

