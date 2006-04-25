Tausche Familie - Staffel 14 Folge 2 - Fam. Fröhlich vs. Schagl-RennerJetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 2: Tausche Familie - Staffel 14 Folge 2 - Fam. Fröhlich vs. Schagl-Renner
Familie Fröhlich lebt in einer bunten, liebevoll eingerichteten Altbauwohnung im 12. Wiener Gemeindebezirk. Martin (39) und Michaela (41) teilen das gemeinsame Interesse an Kunst und Musik. Seit 16 Jahren sind sie glücklich verheiratet. Ihre vier kreativen Töchter (Franziska, 16; Viktoria, 14; Bernadette, 11; Salome, 9) halten sie ständig auf Trab. Mit Liebe und Humor unterstützen sie diese bei all ihren Interessen. Für eine Woche verbringt Michaela nun den Alltag in einer ihr fremden Familie. Herbert Renner (29) und Daniela Schlagl (26) sind seit 2 Jahren ein Paar. Gemeinsam leben sie mit den drei Kindern in einer Wohnung in Kirnberg an der Mank, in Niederösterreich. Zwei von den drei Kindern stammen aus einer früheren Beziehungen: Janine (5) und Celina (3). Das gemeinsame Kind Kimberly (10 Monate) ist Mittelpunkt der Familie. Hier herrschen raue Umgangsformen. Die Kinder verbringen die meiste Zeit vor dem Fernseher. Kreativität ist hier nicht erwünscht. Überzeugt von ihren Fähigkeiten als gute Mutter reist Daniela zusammen mit Kimberly nach Wien.
