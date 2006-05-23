Tausche Familie - Staffel 14 Folge 5 - Plasch vs. Schwaiger/KapellerJetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 5: Tausche Familie - Staffel 14 Folge 5 - Plasch vs. Schwaiger/Kapeller
Die Reitstallbesitzerin Ingrid Plasch (48) lebt mit Tochter Marion (20) und Mutter Ernestine Schmid (79) in einem alten Gutshof in Grund in Niederösterreich. Neben Pferden, Ziegen, Katzen und Hunden tummeln sich angeblich noch einige Hausgeister auf dem jahrhundertealten Hof. Bodenständiger geht es in Erpfendorf in Tirol zu. Denn für Spukgeschichten bleiben dem Verputzer Günther Kapeller (35) und seiner Lebensgefährtin Angelika Schwaiger (38) keine Zeit. Das Paar muss sich nämlich um 6 Kinder kümmern: Sandra, 16, Christina, 14, Alexander, 11, Florian, 5, Julia , 4, und Daniel, 1. Als Angelika den Pferdehof betritt, bricht sie zusammen: Der Schmutz am Hof ist für sie untragbar! Und über die Geistergeschichten kann sie nur lachen. Ingrid hingegen sieht die Tauschwoche als Urlaub von der harten Stallarbeit. Doch das passt vor allem Sandra gar nicht. Konflikte sind vorprogrammiert.
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