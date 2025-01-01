Tausche Familie - Staffel 14 Folge 6 - Rehrl/Pillau vs. Stütz-FellnerJetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 6: Tausche Familie - Staffel 14 Folge 6 - Rehrl/Pillau vs. Stütz-Fellner
Linda Rehrl (41) und ihr langjähriger Partner Holger Pillau (36, Jurist) leben gemeinsam mit Lindas drei Kindern Bernhard (22), Thomas (14) und Katharina (12) in Neumarkt am Wallersee, in Salzburg. Hier achtet und respektiert man einander. Im Oberthalheim in Oberösterreich leben Inge Stütz (39, Hausfrau) und ihre drei Kinder Bernhard (16), Melanie (14) und Desiree (9) seit wenigen Monaten mit Inges Partner Fritz Fellner (38, Baggerfahrer) unter einem gemeinsamen Dach. Während Inge die Zeit mit Fritz genießt, leiden die Kinder unter seiner strengen Hand. Die Kinder leiden aber auch darunter, ihre Mutter mit Fritz teilen zu müssen. Fritz wiederum fühlt sich von den Kindern genervt. Ein harscher Umgangston ist Alltag.
