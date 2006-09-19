Tausche Familie - Staffel 16 Folge 1 - Harrer vs. Klein/KaderschabekJetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 1: Tausche Familie - Staffel 16 Folge 1 - Harrer vs. Klein/Kaderschabek
In Passail in der Steiermark lebt die 4-köpfige Familie Harrer ein geregeltes und harmonisches Familienleben. Fabriksarbeiter Wolfgang Harrer (40) und Frisörin Heidi Harrer (39) möchten ihren Kindern Manuel Harrer (17) und Nadine Harrer (10) ganz bestimmte Werte mitgeben: penible Sauberkeit und eine hohe Arbeitsmoral. Ganz anders geht es in einer Wiener Gemeindebauwohnung im 21. Bezirk zu: Auf 40m² hausen der arbeitslose Thomas Kaderschabek (21), seine Freundin Sabrina Klein (17), der gemeinsame Sohn Raphael Klein (15 Monate) und Rottweilerbaby Ramon in bescheidenen Verhältnissen. Diesmal tauschen die beiden Männer ihr Leben und ihre Gewohnheiten. Wolfgang und Thomas lernen für eine Woche ein Leben von der ganz anderen Seite kennen und gehen damit völlig unterschiedlich um. Während der sonst arbeitsscheue Thomas in der Heile-Welt-Familie seine neuen Aufgaben pflichtbewusst erfüllt, attackiert Wolfgang seine junge Tauschfrau nur mit Vorurteilen. Sabrina kann mit der besserwisserischen Art ihres Tauschmannes nicht umgehen und rastet schon nach dem Kennenlernen aus. Die Situation in Wien eskaliert von Tag zu Tag mehr, bis Wolfgang seiner neuen Frau Bier ins Gesicht schüttet, kurz darauf fliegt sein Koffer aus dem Gemeindebaufenster...
