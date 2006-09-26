Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tausche Familie

Tausche Familie - Staffel 16 Folge 2 - Jaritz vs. Mistelbauer

ATVStaffel 16Folge 2vom 26.09.2006
74 Min.Folge vom 26.09.2006Ab 6

In Ottakring, im 16. Wiener Gemeindebezirk lebt die kinderlose Familie Mistelbauer. Ilse (52) und Erwin (56) kennen sich seit 37 Jahren und genießen ein stressfreies Leben in ihrem Schrebergarten. Taufkind Petra Tobolka (12) gilt als "Ersatzkind" und verbringt viel Zeit bei Ilse und Erwin und wird hier verwöhnt. In Graz leben Melitta (48) und Volker (50) Jaritz mit ihren zwei Kindern Martin (14) und Doris (10) in einem heruntergekommenen Hochhaus. Während Volker meist den ganzen Tag schläft, um des Nächtens Taxi zu fahren, kümmert sich Melitta alleine um Haushalt und Familie. Für eine Woche tauscht die propere Ilse aus Wien ihr Leben und ihre Gewohnheiten mit dem Taxifahrer Volker aus Graz.

