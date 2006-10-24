Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tausche Familie

Tausche Familie - Staffel 16 Folge 6 - Haslbauer vs. Panek/Baumgartner

ATVStaffel 16Folge 6vom 24.10.2006
Tausche Familie - Staffel 16 Folge 6 - Haslbauer vs. Panek/Baumgartner

Tausche Familie - Staffel 16 Folge 6 - Haslbauer vs. Panek/BaumgartnerJetzt kostenlos streamen

Tausche Familie

Folge 6: Tausche Familie - Staffel 16 Folge 6 - Haslbauer vs. Panek/Baumgartner

70 Min.Folge vom 24.10.2006Ab 6

In Ebensee am Traunsee (OÖ) lebt die fünfköpfige Familie Haslbauer in einem schmucken Holzhäuschen. Sandra Haslbauer (37), auch Western-Sandy genannt, managt energievoll den Familienalltag, der aus Haushalt, Kindern, Pferden, Hunden und der Welpenzucht besteht. Nebenbei findet sie dennoch Zeit, ihrer Leidenschaft als Schriftstellerin nachzugehen. Ihr Mann Günther (31), "Lucky", ist LKW-Fahrer und beruflich oft wochenlang in ganz Europa unterwegs. Dann verbringt Sandy ihre Nächte vor dem Computer und schreibt an ihren Western-Romanen. Die Kinder Dominik (10), Vanessa (9) und Pascal (4) teilen mit ihrer Mutter die Leidenschaft für Tiere und für die Natur. Aktivitäten und Gespräche werden in dieser Familie groß geschrieben. Im 23. Wiener Gemeindebezirk lebt Familie Panek/Baumgartner. Jeannette Panek (18) ist derzeit in Karenz. Sie lebt mit ihrem arbeitslosen Lebensgefährten Alexander Baumgartner (25) und den Kindern Pascal (3 Monate) und André (17 Monate; entstammt einer früheren Beziehung), in einer 51 m² großen Wohnung, die nur spärlich eingerichtet ist. Das Wichtigste bei Panek/Baumgartner ist das Fernsehen und das Nichtstun. Auch die Kommunikation der zwei Jungverliebten leidet unter der Antriebslosigkeit. Für eine Woche tauscht der ausgeglichene und lebenslustige Lucky mit Alex sein Leben und seine Gewohnheiten.

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Tausche Familie
ATV
Tausche Familie

Tausche Familie

Alle 18 Staffeln und Folgen