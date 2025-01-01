Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tausche Familie

Tausche Familie - Staffel 16 Folge 5 - Sumser-Bodendorfer vs. Rekettye

ATVStaffel 16Folge 5
Tausche Familie - Staffel 16 Folge 5 - Sumser-Bodendorfer vs. Rekettye

Tausche Familie - Staffel 16 Folge 5 - Sumser-Bodendorfer vs. RekettyeJetzt kostenlos streamen

Tausche Familie

Folge 5: Tausche Familie - Staffel 16 Folge 5 - Sumser-Bodendorfer vs. Rekettye

74 Min.Ab 6

Diesmal tauschen Mario und Franz für eine Woche ihr Leben und ihre Gewohnheiten. Der arbeitslose Franz Rekettye aus Wien tauscht in das Therapie- und Reitzentrum von Katrin Sumser. Noch bevor es zum ersten Zusammentreffen mit seiner Tauschfrau kommt, kollabiert Franz. Er muss die Rettung rufen. In Wien sieht sich Mario Bodendorfer aus Altlengbach indessen mit der vom Schicksal gebeutelten Eveline Rekettye konfrontiert. Drogenprobleme und Gefängnis waren bisher kein Thema in seinem Leben.

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Tausche Familie
ATV
Tausche Familie

Tausche Familie

Alle 18 Staffeln und Folgen