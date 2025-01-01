Tausche Familie - Staffel 16 Folge 4 - Helmel vs Gutmann/BrandstetterJetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 4: Tausche Familie - Staffel 16 Folge 4 - Helmel vs Gutmann/Brandstetter
Die burschikose Landschaftsgärtnerin Bettina versteht es, ihren Lebensgefährten Norbert zu verzaubern - und das ohne sexy Styling und Make-Up, denn davon hält sie rein nichts. Sie tauscht ihr Leben für eine Woche mit Andrea, einer Visagistin und Bodypainterin. Ihr Mann Ronny, ein herzlicher Familienvater und strikter Nichtraucher, soll indessen eine Woche mit Kettenraucher Norbert in Enzersfeld verbringen. In Enzersfeld in Niederösterreich lebt Norbert Gutmann (37) mit seinem Sohn Daniel (17) aus erster Ehe, seiner Lebensgefährtin Bettina Brandstetter (24), acht Schlangen, darunter zwei ausgewachsene Boa Constrictor, zwei großen Hunden, drei Katzen, einem Gekko, einer Wüstenspringmaus und zwei Streifenhörnchen. Erst seit drei Jahren sind der Schlosser und die Landschaftsgärtnerin ein Paar. Die burschikose Landschaftsgärtnerin versteht es, ihren Norbert zu verzaubern - und das sogar ohne sexy Styling und Make- Up, denn davon hält Bettina rein gar nichts. Bettina und Norbert sind beide starke Kettenraucher. Die bodenständige Bettina tauscht Leben und Familie für eine Woche mit Ronny Helmel (38) aus Kärnten. In Seeboden am Millstättersee in Kärnten lebt Ronny mit seiner Frau Andrea (38), die als Visagistin und Bodypainterin arbeitet, seinen zwei Kindern Katrin (16) und Stefan (7) ein harmonisches Familienleben. Andreas Mutter und seine Großmutter erledigen den Helmel'schen Haushalt. Ronny und Andrea sind beide strikte Nichtraucher. Bei seiner Ankunft in seinem neuen Zuhause ist Ronny entsetzt darüber, dass er eine Frau ersetzen soll. Auch Tauschmann Norbert ist überrascht: die "Tussi", die er erwartet hatte, ist ein Kerl! Doch bald freundet man(n) sich mit dem Gedanken an, eine Woche lang in einer "Männerwirtschaft" zu leben. Das einzige, das dem strikten Nichtraucher Ronny missfällt, ist Norberts Nikotin-Konsum. Ronnys Mission lautet deshalb: Norbert soll das Rauchen aufgeben! In Kärnten soll Bettina als Bodypainting-Model einspringen. Sie weigert sich, denn nie und nimmer würde sie sich schminken lassen! Beim Wiedersehen der beiden Familien erlebt Bettina schließlich eine Überraschung: vor ihr steht ein völlig neuer Norbert - einer, der plötzlich Gefühle zeigen kann - und nicht nur das, Norbert macht ihr den lang ersehnten Heiratsantrag...
