Tausche Familie - Staffel 16 Folge 6 - Haslbauer vs. Panek/BaumgartnerJetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 6: Tausche Familie - Staffel 16 Folge 6 - Haslbauer vs. Panek/Baumgartner
In Ebensee am Traunsee (OÖ) lebt die fünfköpfige Familie Haslbauer in einem schmucken Holzhäuschen. Sandra Haslbauer (37), auch Western-Sandy genannt, managt energievoll den Familienalltag, der aus Haushalt, Kindern, Pferden, Hunden und der Welpenzucht besteht. Nebenbei findet sie dennoch Zeit, ihrer Leidenschaft als Schriftstellerin nachzugehen. Ihr Mann Günther (31), "Lucky", ist LKW-Fahrer und beruflich oft wochenlang in ganz Europa unterwegs. Dann verbringt Sandy ihre Nächte vor dem Computer und schreibt an ihren Western-Romanen. Die Kinder Dominik (10), Vanessa (9) und Pascal (4) teilen mit ihrer Mutter die Leidenschaft für Tiere und für die Natur. Aktivitäten und Gespräche werden in dieser Familie groß geschrieben. Im 23. Wiener Gemeindebezirk lebt Familie Panek/Baumgartner. Jeannette Panek (18) ist derzeit in Karenz. Sie lebt mit ihrem arbeitslosen Lebensgefährten Alexander Baumgartner (25) und den Kindern Pascal (3 Monate) und André (17 Monate; entstammt einer früheren Beziehung), in einer 51 m² großen Wohnung, die nur spärlich eingerichtet ist. Das Wichtigste bei Panek/Baumgartner ist das Fernsehen und das Nichtstun. Auch die Kommunikation der zwei Jungverliebten leidet unter der Antriebslosigkeit. Für eine Woche tauscht der ausgeglichene und lebenslustige Lucky mit Alex sein Leben und seine Gewohnheiten.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick