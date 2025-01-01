Tausche Familie - Staffel 16 Folge 7 - Mayr vs. Böhm/EngelJetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 7: Tausche Familie - Staffel 16 Folge 7 - Mayr vs. Böhm/Engel
Familie Mayr wohnt im niederösterreichischen Altheim in einem netten und gepflegten Einfamilienhaus mit Garten. Sauberkeitsfanatiker Manfred Mayr (47) und Silvia Mayr (51) sind seit 30 Jahren ein Paar und immer noch glücklich miteinander. Der jüngste gemeinsame Sohn Marco Mayr (24) lebt noch bei ihnen Zuhause. Gemeinschaft wird in dieser Familie groß geschrieben. So sind den Mayrs das gemeinsame Essen und eine gerechte Aufgabenverteilung im Haushalt sehr wichtig. Ganz anders geht es im 10. Wiener Gemeindebezirk zu. Seit 2 Jahren lebt die naive Susanne Böhm (33) mit dem trinkfreudigen Kurt Engel (33) hier in Favoriten in desolaten Verhältnissen. In der 48m² großen Wohnung haust die Familie zu siebt. Natalie Böhm (14), Matthias Böhm (13) und Bianca Böhm (10) stammen aus Susannes früherer Ehe. Stefan Engel (1) ist das einzige gemeinsame Kind der beiden. Zu allem Überfluss hat sich noch Kurts 18-jähriger Bruder Michael Engel in der chaotischen Wohnung einquartiert. Hier gehen, trotz Großfamilie, alle ihre getrennten Wege. Silvia ist geschockt, als sie ihren stockbesoffenen und lallenden Tauschmann Kurt in ihrem Wohnzimmer vorfindet. Noch am ersten Abend spricht sie ein Bierverbot für die ganze Woche aus. Ob sich Kurt daran halten wird? Der Verzweiflung nahe ist auch der pingelige Tauschmann Manfred, als er die schreckliche Bude betritt. Ob er es in der Wiener Wohnung eine Woche lang aushalten wird?
