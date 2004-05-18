Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 3Folge 13vom 18.05.2004
49 Min.Folge vom 18.05.2004Ab 6

Wie erging es den Protagonisten von Tausche Familie nachdem sie das soziale Experiment gewagt hatten? Wie reagierten Freunde, Bekannte, ihr gesamtes Umfeld? Wie prägten die neuen Erfahrungen die eigene Persönlichkeit? Die Antworten hiezu gibt es im ersten Teil des spannenden "Tausche Familie Specials".

ATV
