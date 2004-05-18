Tausche Familie: Was wurde aus... - Staffel 3 Folge 13Jetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 13: Tausche Familie: Was wurde aus... - Staffel 3 Folge 13
49 Min.Folge vom 18.05.2004Ab 6
Wie erging es den Protagonisten von Tausche Familie nachdem sie das soziale Experiment gewagt hatten? Wie reagierten Freunde, Bekannte, ihr gesamtes Umfeld? Wie prägten die neuen Erfahrungen die eigene Persönlichkeit? Die Antworten hiezu gibt es im ersten Teil des spannenden "Tausche Familie Specials".
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tausche Familie
Alle 18 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2004
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4