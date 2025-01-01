Tausche Familie - Staffel 8 Folge 3 - Deutschmann - KührJetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 3: Tausche Familie - Staffel 8 Folge 3 - Deutschmann - Kühr
Vor kurzem hat sich der 30-jährige Harald alias Harry Deutschmann seinen größten Traum erfüllt und in Villach ein Motorradgeschäft eröffnet, welches sich vor allem auf den Umbau und das Tunen von Motorrädern spezialisiert. Bei Familie Deutschmann dreht sich nun alles um Motorräder: Bruder Klaus erledigt alle kaufmännischen Arbeiten und Haralds Zwillingsschwester führt das Bikercafé. Harald lebt mit der ganzen Familie (drei Generationen) in einem großen alten Haus in der Nähe von Villach. Namensvetter Harald Kühr, gelernter Chemiker, ist im Moment arbeitslos und schlägt sich mit Nachhilfestunden und als Promoter durchs Leben. Er lebt mit seiner Frau Romana, einer 35-jährigen Chemotechnikerin und Töchterchen Marion (9) im 17. Bezirk. Außerdem besitzen die Kührs in Niederösterreich einen 3000m² großen Garten, der nur für Romanas Pflanzenzucht gedacht ist. Wird es der naturverbundene Chemiker Harald Kühr schaffen, die umweltverschmutzenden Bikes zu verkaufen und in Harrys Fußstapfen zu treten und wie wird sich wiederum Harry als Promoter und Pflanzendoktor geben.
Weitere Folgen in Staffel 8
