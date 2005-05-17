Tausche Familie - Staffel 8 Folge 1 - Kogler - Gruber/PilsJetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 1: Tausche Familie - Staffel 8 Folge 1 - Kogler - Gruber/Pils
Familie Kogler aus Heiterwang in Tirol tauscht diesmal für eine Woche ihr Leben und ihre Gewohnheiten mit der jungen Wiener Familie Gruber/Pils. Günther Pils (18) und Bibiane Gruber (19) stehen am Start ihrer Existenzgründung, noch lebt die Wiener Jungfamilie mit Sohnemann Marvin (8 Wochen) in einer Bruchbude. Der 18-jährige Günther Pils muss für 7 Tage die Vaterrolle des 56-jährigen Metallarbeiters Manfred Kogler übernehmen und dessen drei liebe Lausbuben in den Griff bekommen und gleichzeitig die fast doppelt so alte Tauschfrau Margret Kogler (34) zufrieden stellen. Der Tiroler Tauschvater erlebt indessen einen Lebenswechsel von einem 1 Hektar großen Anwesen zu einer kleinen Wiener Mietwohnung.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick