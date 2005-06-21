Tausche Familie - Staffel 8 Folge 6 - Brombach/Zamar - EtzingerJetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 6: Tausche Familie - Staffel 8 Folge 6 - Brombach/Zamar - Etzinger
Die aufgeschlossene Familie Brombach-Zamar Ilse (55) und Michael (46) lebt in Strasshof in einem 300m² Haus. Auf dem selben Grundstück wohnt Ilses 27-jähriger Sohn Michael aus erster Ehe mit seiner Freundin Nimo (26), einer Kenianerin. Ilse und Michael kommunikativ und offen, lieben das gemeinsame Hobby: Basteln. Das Haus ist vollgestopft mit selbstgemachten und selbst dekorierten Utensilien. Auch tanzen beide leidenschaftlich gerne Boogie. Obwohl Ilse und Michael seit 23 Jahren ein Paar sind, sind sie erst seit 8 Jahren verheiratet. Michael verlässt sein zuhause, um für eine Woche den Platz des konservativen Versicherungsvertreters Richard Etzinger einzunehmen. Richard Etzinger lebt mit seiner 22-jährigen Freundin Sonja Hanslmayr im Haus deren Mutter Margarete Kastner (48). Die Dorfschönheit Sonja führt im Haus der Mutter einen Hundesalon. Das junge Paar lebt für ihr Alter eine sehr biedere Partnerschaft. Wie wird der gutbürgerliche Richard im lustigen Zuhause der Brombach-Zamars zu recht kommen? Und wie wird sich Michael mit den zwei biederen Damen schlagen? Und vor allem wird er eine große Stütze im Hundesalon sein?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick