Tausche Familie - Staffel 8 Folge 5 - Herndler/Raffelsberger - Peruth/Wolf

ATVStaffel 8Folge 5vom 14.06.2005
85 Min.Folge vom 14.06.2005Ab 6

Florian Herndler (30) lebt mit seiner Lebensgefährtin Gertraud (31) und den beiden Kindern Florian jun (5), Marcel (3) am familieneigenen Campingplatz in Pettenbach in Oberösterreich. Hier wird keine geschäftliche Entscheidung alleine getroffen, sondern zuerst der Familienrat mit Papa Herndler und Florians Schwester einberufen. Gertraud fühlt sich dabei immer ausgeschlossen und einsam. Außerdem gilt hier noch die klassische Rollenverteilung: Gertraud ist für den Haushalt und die Kinder verantwortlich, während Florian das Geld nach Hause bringt. Dem dynamischen Florian geht Sport über alles, der Geräteturner trainiert 3x in der Woche. In Wien Simmering lebt der ehemalige Detektiv Johannes Peruth (47) mit seiner schwer rückenleidenden und übergewichtigen Lebensgefährtin Waltraud Wolf (46) und deren 3 Kindern - Mercedes (13), Ramona (11) und Atlanata (9) - in einer im Umbau befindlichen 100m² großen Wohnung. Johannes verwöhnt die vom Schicksal gebeutelten, wo er nur kann und nimmt ihr alle Hausaufgaben ab. Wie wird der sportliche Florian auf die träge und faule Waltraud reagieren und wird er den Haushalt führen, obwohl er zuhause keinen Finger rührt? Und wird Johannes es schaffen, den Campingplatz zu führen und Gertraud aus ihrer Einsamkeit befreien können?

