Team Arnautovic
Folge 3: Das Leben ohne Marko
24 Min.Folge vom 05.07.2026Ab 6
Sarah und die Töchter Emilia und Alicia sind zurück in Bologna und meistern dort ihren Alltag ohne Marko. Währenddessen ist Marko in Österreich bei einer Pressekonferenz und beruflichen Verpflichtungen eingebunden. Die räumliche Trennung stellt die Familie erneut vor Herausforderungen. Zusätzlich wird die Situation erschwert, als Tochter Alicia einen schweren Reitunfall erleidet und die Familie erfährt, dass sie für mehrere Monate nicht gehen kann.
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Team Arnautovic
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: JOYN & © Season 1: PULS 4
Enthält Produktplatzierungen