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Team Arnautovic

Heimspiel für die Familie

PULS 4Staffel 1Folge 4vom 12.07.2026
Heimspiel für die Familie

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Folge 4: Heimspiel für die Familie

26 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 6

Anlässlich eines ÖFB-Länderspiels kommt die Familie Arnautović in Wien wieder zusammen. Während Sarah und die Kinder Markos Mutter besuchen und ihre berühmten Fleischlaberl genießen, überrascht Marko die Familie nach dem Spiel mit einem gemeinsamen Ausflug ins Mozartmuseum. Die seltene gemeinsame Zeit sorgt für schöne Momente – doch bei einem Kaffeehausbesuch kommt es zu einer emotionalen Diskussion über Sarahs Gesundheit.

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