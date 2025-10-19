Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 6: Angespannte Stimmung und gefährliche Strecken

63 Min.Ab 12

Auf das Team "No Limits" warten wettertechnische Herausforderungen, körperlicher und materieller Verfall und fahrradunfreundliche Strecken. Da kommt eine kleine Abkühlung im extra aufgebauten Pool gerade recht.

