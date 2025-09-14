TEAM NO LIMITS - Race Across America
Folge 1: Das Rad-Abenteuer beginnt
59 Min.Ab 12
Es geht los! Joey Kelly, Fritz Meinecke, Affe auf Bike, Sascha Huber, Otto Bulletproof, Survival Mattin, Flying Uwe und Luke Kelly wagen den "Race Across America" 2025. Die Motivation, die Hoffnung und das Energielevel sind zu Beginn noch hoch.
Genre:Reality-Spielshow, Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joey Kelly