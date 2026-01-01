Zum Inhalt springenBarrierefrei
TEAM NO LIMITS - Race Across America

Angespannte Stimmung und ein Ausfall

Angespannte Stimmung und ein Ausfall

Folge 4: Angespannte Stimmung und ein Ausfall

58 Min.Ab 12

Als Otto krankheitsbedingt ausfällt, muss ein neues System her, denn die 24 Stunden müssen trotzdem gefahren werden. Das hält das Team „No Limits“ aber nicht davon ab, die Jagd auf das nächste Team zu starten. Doch Mensch und Material kommen an ihre Grenzen.

