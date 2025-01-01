Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ted

NBCUniversalStaffel 1Folge 1
Folge 1: Schulanfang (1)

22 Min.Ab 12

Matt Bennett ist stinksauer: Ted, der sprechende Plüschbär seines Sohns John, hat mit seinem Gewehr in der Gegend rumgeballert. Damit der vulgäre Rüpel endlich Disziplin lernt, soll er die Highschool besuchen. Dort sorgt er allerdings auch für allerlei Chaos ...

