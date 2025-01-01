Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ted

Schulanfang (2)

NBCUniversalStaffel 1Folge 2
Schulanfang (2)

Schulanfang (2)Jetzt kostenlos streamen

Ted

Folge 2: Schulanfang (2)

29 Min.Ab 12

Obwohl Ted von Principal Bernard eindringlich gewarnt wurde, sich auf der Highschool zu benehmen, macht er sich auf den Weg, um Marihuana zu besorgen. Wenig später sind Ted und John high - zum Leidwesen von Johns Cousine Blaire ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ted
NBCUniversal
Ted

Ted

Alle 1 Staffeln und Folgen