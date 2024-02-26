Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ted

Susan ... verzweifelt gesucht

NBCUniversalStaffel 1Folge 6vom 26.02.2024
Susan ... verzweifelt gesucht

Ted

Folge 6: Susan ... verzweifelt gesucht

33 Min.Folge vom 26.02.2024Ab 12

Susan zieht gegen ihren Ehmann Matt immer wieder den Kürzeren. Blaire platzt schließlich der Kragen und sie kann die Streithähne dazu überreden, Ted als ihren Ehetherapeuten einzusetzen ...

