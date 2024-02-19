Ted
Folge 4: Nur ein dummer Streich
36 Min.Folge vom 19.02.2024Ab 12
John ist der Meinung, dass er endlich einen Porno sehen muss. Da er erst 16 Jahre alt ist und auch Ted keinen Zugang zur Erwachsenenabteilung der Videothek bekommt, bitten sie Blaire, ihnen einen Film auszuleihen. Sie legt die beiden allerdings rein und händigt ihnen einen Film von François Truffaut aus. Nun muss ein neuer Plan her. Zunächst lassen John und Ted sich gefälschte Ausweise machen ...
Ted
Genre:Comedy
Produktion:US, 2024
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH