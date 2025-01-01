Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Teenager werden Mütter

Episode 11

ATVStaffel 14Folge 11
Episode 11

Episode 11Jetzt kostenlos streamen

Teenager werden Mütter

Folge 11: Episode 11

59 Min.Ab 12

Die 17-jährige Teenie-Mama Julia hat sich von Valentin getrennt. Von ihrer Mutter bekommt sie nun seelische Unterstützung. Jessi und Vielleicht-Papa Kevin schweben im Elternglück: Ihre Aurelia hat das Licht der Welt erblickt. Doch schon bald kündigt sich ein unerwarteter, erster Familienbesuch in der Klinik an. Außerdem haben sich Jungmama Cathlyn und Ersatz-Papa David nach ihrem Streit und den vielen unangenehmen Veränderungen endlich wieder versöhnt.

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Teenager werden Mütter
ATV
Teenager werden Mütter

Teenager werden Mütter

Alle 19 Staffeln und Folgen