Teenager werden Mütter
Folge 2: Episode 2
59 Min.Ab 12
Vanessa steht kurz vor der Geburt ihres Kindes und liegt mit Wehen im Grazer Sanatorium St. Leonhard. Von dem bald fünffachen Papa Marcel fehlt jede Spur. Er wird die junge Frau doch nicht hängen lassen? Julia und Valentin aus dem steirischen Kapfenberg sind beide zarte 17 Jahre alt und haben bereits eine Tochter. Doch sie halten zusammen - auch wenn Valentin seine väterlichen Pflichten lieber in die Wohnung auf die Couch verlegen würde, statt mit der Kleinen im Sand zu buddeln.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Teenager werden Mütter
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen