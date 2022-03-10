Staffel 16 Folge 10 - Teenager werden Mütter Jetzt kostenlos streamen
Folge 10: Staffel 16 Folge 10 - Teenager werden Mütter
60 Min.Folge vom 10.03.2022Ab 12
Liegt Kristin bereits in den Wehen, obwohl sie sich erst in der 34. Schwangerschaftswoche befindet? Außerdem begrüßt TWM mit der Jungmama Nadine einen Neuzugang, und Michelle ist bei Dr. Armin Breindl gespannt auf das Geschlecht ihres Babys.
Alle 19 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ODEON Entertainment Productions GmbH
Enthält Produktplatzierungen