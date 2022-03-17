Staffel 16 Folge 11 - Teenager werden MütterJetzt kostenlos streamen
Teenager werden Mütter
Folge 11: Staffel 16 Folge 11 - Teenager werden Mütter
63 Min.Folge vom 17.03.2022Ab 12
Kristin & Gerald berichten von der turbulenten Geburt ihrer Tochter und Petra & Miguel gehen in der Elternrolle voll auf.
Teenager werden Mütter
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ODEON Entertainment Productions GmbH
