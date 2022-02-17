Staffel 16 Folge 07 - Teenager werden MütterJetzt kostenlos streamen
Gerade erst umgezogen stand der 17-jährigen Joanna der Sinn nach noch mehr Veränderung: Bei ihr und Rap-Daddy Angelo hängt der Haussegen schief und es kam zur Beziehungskrise. Nun versucht Angelo ihr mit einem eigens geschriebenen Song und zusätzlichem Initialen-Tattoo für Joanna und Angelo jr. seine Liebe zu beweisen, denn: "Ich will ein Leben lang mit ihnen in Verbindung sein und möchte den Angelo aufwachsen sehen." Kommt es zum Liebes-Comeback? Auch bei Michelle geht es turbulent zu. Die 19-jährige ist zum zweiten Mal schwanger, doch wo ist der Papa des Kindes? Nachdem er schon bei der ersten Schwangerschaft Michelles eine Haftstrafe abgesessen hat, ist er auch dieses Mal im "Staatsurlaub". Den Grund dafür kennt Michelle nicht, aber sie ist überzeugt: "Er ist kein schlechter Mensch, das weiß ich." Wird er Michelle zumindest durch die Geburt begleiten können, oder muss ihn erneut Mama Sabine vertreten? Unterdessen finden sich Kevin und Caro bei "TwM-Doc" Dr. Armin Breinl ein, denn vor der Hochzeit soll ein "Zwergi" her. Caro glaubt, es könnte möglich sein, dass sie nun endlich schwanger ist. Gespannt warten sie auf das Ergebnis der Untersuchung.
