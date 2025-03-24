Teenager werden Mütter
Folge 1: Erwachsen über Nacht
60 Min.Folge vom 24.03.2025Ab 12
Laura ist einer der Neulinge dieser Staffel. Die gelernte Malerin wurde überraschend schwanger und musste quasi über Nacht erwachsen werden.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ODEON Entertainment Productions GmbH
Enthält Produktplatzierungen