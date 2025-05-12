Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 19Folge 8vom 12.05.2025
60 Min.Folge vom 12.05.2025Ab 12

Nachdem es zuletzt Hals über Kopf in den Kreißsaal ging, steht Lauras zweiter Sohn nun kurz vor der Geburt. Doch dann gerät plötzlich alles ins Stocken. Petra und Miguel fiebern währenddessen in Dr. Breinls Praxis der großen Enthüllung entgegen: Wird ihr zweites Kind ein Junge oder ein Mädchen?

ATV
