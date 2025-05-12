Teenager werden Mütter
Folge 8: Neustart ins Leben
60 Min.Folge vom 12.05.2025Ab 12
Nachdem es zuletzt Hals über Kopf in den Kreißsaal ging, steht Lauras zweiter Sohn nun kurz vor der Geburt. Doch dann gerät plötzlich alles ins Stocken. Petra und Miguel fiebern währenddessen in Dr. Breinls Praxis der großen Enthüllung entgegen: Wird ihr zweites Kind ein Junge oder ein Mädchen?
Teenager werden Mütter
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12Angst, Desorientierung
Copyrights:© ODEON Entertainment Productions GmbH
Enthält Produktplatzierungen