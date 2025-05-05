Teenager werden Mütter
Folge 7: Reif fürs Krankenhaus
57 Min.Folge vom 05.05.2025Ab 12
Laura erlebt im Kreißsaal eine emotionale Achterbahnfahrt. Zwischen starken Wehen und der Unterstützung ihres Partners Marcel kämpft sie sich tapfer durch die Geburt ihres zweiten Kindes.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
