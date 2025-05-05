Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 19Folge 7vom 05.05.2025
Folge 7: Reif fürs Krankenhaus

57 Min.Folge vom 05.05.2025Ab 12

Laura erlebt im Kreißsaal eine emotionale Achterbahnfahrt. Zwischen starken Wehen und der Unterstützung ihres Partners Marcel kämpft sie sich tapfer durch die Geburt ihres zweiten Kindes.

