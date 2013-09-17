Teenager werden Mütter - Staffel 7 Folge 3 vom 17.09.2013 Jetzt kostenlos streamen
Teenager werden Mütter
Folge 3: Teenager werden Mütter - Staffel 7 Folge 3 vom 17.09.2013
Die 17-jährige Melanie aus Wien lebt gemeinsam mit ihrem Freund in einer Wohnung ohne Heizung und fließendes Wasser. Das junge Paar wollte die Wohnung der Großeltern renovieren. Diese ist jedoch noch lange nicht fertig, weshalb die beiden derzeit auf einer Baustelle wohnen müssen. In der 36. Schwangerschaftswoche glaubt Melanie plötzlich Wehen zu spüren und sucht gemeinsam mit Freund und Kindesvater Andreas ihren Gynäkologen Dr. Walter Sacher auf. Kommt ihr Baby bereits auf die Welt und ist alles in Ordnung? Die heute 20-jährige Jungmutter Jacky hängt noch sehr an ihrem Ex-Freund Dominique. Die beiden haben sich getrennt, da Dominique in den Augen von Jackys Mutter der falsche Mann für ihre Tochter ist. Per SMS hat Dominique Jacky zu einem Treffpunkt in den Wiener Prater bestellt, denn er will sie zurückzugewinnen. Obwohl ihre Mutter gegen die Beziehung ist, folgt Jacky der Aufforderung ihres Ex-Freundes. Jacky ist hin- und hergerissen, da sie noch bei ihrer Mutter wohnt und sich an deren Regeln halten muss, bis sie eine eigene Gemeindewohnung bekommt. Die 19-jährige Elli aus Wien hat ihren kleinen Luca im Alter von nur sechzehn Jahren zur Welt gebracht. Nun ist sie zum zweiten Mal schwanger. Der Vater ist erneut Patrick, jedoch sind Melanie und Patrick derzeit getrennt. Gibt es noch eine Zukunft für die junge Familie? Die heute 18-jährige Sabrina aus Wöllersdorf in Niederösterreich hat ihre Emilia bekommen, als sie selbst erst 17 Jahre alt war. Für ihren Freund Alex ist die Kleine wie seine eigene Tochter, obwohl er nicht der leibliche Vater ist. Nun will das junge Paar zusammenzuziehen. Alex möchte jedoch in Wr. Neustadt wohnen, was Sabrinas Mutter Natascha gar nicht recht ist. Und im steirischen Sanatorium St. Leonhard dauern die Wehen bei der 17-jährigen Sandra bereits fünf Stunden an. Sandra kann die Schmerzen kaum noch ertragen. Doch vor einer schmerzlindernden PDA, auch Kreuzstich genannt, hat sie panische Angst. Wann wird ihr Baby endlich zur Welt kommen?
