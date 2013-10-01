Teenager werden Mütter - Staffel 7 Folge 5Jetzt kostenlos streamen
Teenager werden Mütter
Folge 5: Teenager werden Mütter - Staffel 7 Folge 5
Die 18-jährige Jungmutter Eli aus Wien Favoriten ist zum zweiten Mal schwanger und seit kurzen wieder mit Patrick, dem Vater ihrer beiden Kinder, zusammen. Plötzlich ist es bei Eli so weit: Die Wehen setzen ein und die Geburt geht los. Wird es Patrick noch rechtzeitig in die Klinik schaffen um Eli bei der Geburt beizustehen? Auch Jungmutter Jacky ist wieder mit ihrem Ex-Freund Dominique zusammen und will ihm noch eine Chance geben. Doch wie wird ihre Mama Romana auf die Neuigkeiten reagieren? In ihren Augen ist Dominique nicht der Richtige für ihre Tochter. Romana hatte Jacky sogar mit dem Rauswurf gedroht, sollte ihre Tochter erneut mit ihm zusammenkommen. Wird sie ihre Drohung wirklich wahr machen? Die beiden mittlerweile 18-jährigen Freundinnen Denise und Ani wollen das Jungmutter-Dasein für einen Abend vergessen und beschließen wieder einmal am Abend richtig feiern zu gehen. Ihr Ziel ist die Grazer Diskothek „Bollwerk“. Dort wollen sie ordentlich den Dancefloor rocken. Im „Bollwerk“ angekommen feiern und trinken die beiden Mädls ausgelassen. Obendrein soll auch noch ein neuer Mann für Ani gefunden werden. Doch nach einiger Zeit wird die Partystimmung getrübt, denn zwischen Anni und Denise bricht ein heftiger Streit aus… Die 18-jährige Sabrina und ihr Freund Alex gehen in ihrer Jungeltern-Rolle voll auf. Diesmal machen sie sich mit Baby Emilia auf zum Babyschwimmen. Die 17-jährige Sandra aus Niederösterreich hat nach mehreren qualvollen Stunden einen gesunden Jungen namens Fabio zur Welt gebracht. Da bei der Geburt alles gut verlaufen ist, darf sie gemeinsam mit Fabio schon wieder zurück nach Hause, wo jetzt das wahre Abenteuer des Jungmutterseins beginnt. Neu mit dabei ist die 16-jährige Sabrina aus Alberndorf in Niederösterreich. Sie ist in der 25. Woche schwanger, doch der Vater des Ungeborenen will weder von ihr, noch von ihrem gemeinsamen Kind etwas wissen ...
