The Big Bang Theory
Folge 17: Das Placebo-Bier
21 Min.Folge vom 14.10.2025
In San Francisco findet eine Fachkonferenz statt, zu der Sheldon mit seinen Freunden reist. Howard und Raj sind begeistert: Die attraktive Schauspielerin Summer Glau sitzt im gleichen Waggon. Die beiden arbeiten sofort an einer Taktik, sie anzubaggern. Raj gönnt sich ein Bier, fasst sich ein Herz und spricht Summer an, die auch nicht abgeneigt ist, sich mit ihm zu unterhalten. Schließlich stellt Howard jedoch fest, dass Raj ein alkoholfreies Bier getrunken hat ...
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen