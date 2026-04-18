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The Big Bang Theory

Business im Wohnzimmer

ATV 2Staffel 2Folge 18vom 18.04.2026
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The Big Bang Theory

Folge 18: Business im Wohnzimmer

20 Min.Folge vom 18.04.2026

Sheldon, Leonard, Howard und Raj vertreiben sich den Morgen mit einem besonders ausgeklügelten Spiel, dem Geheimagenten-Laserhinderungsschachspiel. Wenig später begibt sich Sheldon zu Penny, um ihr ein Paket zu bringen, das bei ihm abgegeben wurde. Penny überrascht ihn mit der Idee, Haarspangen mit einer Blüte herzustellen, dem sogenannten Penny-Blütentraum. Sheldon fühlt sich von dieser neuen Einnahmequelle inspiriert ...

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