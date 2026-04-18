The Big Bang Theory
Folge 18: Business im Wohnzimmer
20 Min.Folge vom 18.04.2026
Sheldon, Leonard, Howard und Raj vertreiben sich den Morgen mit einem besonders ausgeklügelten Spiel, dem Geheimagenten-Laserhinderungsschachspiel. Wenig später begibt sich Sheldon zu Penny, um ihr ein Paket zu bringen, das bei ihm abgegeben wurde. Penny überrascht ihn mit der Idee, Haarspangen mit einer Blüte herzustellen, dem sogenannten Penny-Blütentraum. Sheldon fühlt sich von dieser neuen Einnahmequelle inspiriert ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen