The Big Bang Theory
Folge 19: Der Kampf der Bienenköniginnen
20 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 6
Eine neue Mieterin, eine hübsche Blondine namens Alicia, zieht ein - Leonard, Howard und Raj sind ihr sofort verfallen. Sie bieten eifrig ihre Hilfe beim Einzug an, lediglich Sheldon ist gegen Alicias Auftreten gefeit. Penny will die neue Nachbarin auch unbedingt kennenlernen. Dabei erfährt sie, dass Alicia Schauspielerin ist, im Gegensatz zu ihr aber bereits erste Fernsehrollen ergattern konnte - so gerade erst eine Rolle als tote Prostituierte bei "CSI" ...
