Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Biggest Loser

Alles neu: Diese Staffel beginnt mit einer Riesen-Überraschung!

SAT.1Staffel 15Folge 1vom 08.01.2024
Alles neu: Diese Staffel beginnt mit einer Riesen-Überraschung!

Alles neu: Diese Staffel beginnt mit einer Riesen-Überraschung!Jetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 1: Alles neu: Diese Staffel beginnt mit einer Riesen-Überraschung!

121 Min.Folge vom 08.01.2024Ab 12

Zum Start in die neue Staffel kämpfen 23 Abnehmwillige in herausfordernden Challenges um die Plätze im Bootcamp. Wer sich eines der begehrten T-Shirts erkämpfen kann, startet anschließend im Team von Ramin Abtin oder von Dr. Christine Theiss in eine gesündere Zukunft. Die bisherige Campchefin wird dieses Jahr zum ersten Mal ihr eigenes Team trainieren.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

The Biggest Loser
SAT.1
The Biggest Loser

The Biggest Loser

Alle 13 Staffeln und Folgen