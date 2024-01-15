Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 15Folge 2vom 15.01.2024
122 Min.Folge vom 15.01.2024Ab 12

In der zweiten Woche beschäftigen sich Ramin Abtin und Dr. Christine Theiss mit dem bisherigen Essverhalten ihrer Teams. Dabei erlangen die Kandidat:innen schockierende Erkenntnisse. In der ersten Team-Challenge wird sich zeigen, wer wirklich Biss hat und sich einen Bonus für die Waage sichern kann. Denn dort entscheidet sich am Ende der Woche, wer weiter im Camp um ein gesünderes Leben kämpfen darf.

SAT.1
