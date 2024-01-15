Ran ans Eingemachte: Die Essgewohnheiten müssen sich ändernJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 2: Ran ans Eingemachte: Die Essgewohnheiten müssen sich ändern
122 Min.Folge vom 15.01.2024Ab 12
In der zweiten Woche beschäftigen sich Ramin Abtin und Dr. Christine Theiss mit dem bisherigen Essverhalten ihrer Teams. Dabei erlangen die Kandidat:innen schockierende Erkenntnisse. In der ersten Team-Challenge wird sich zeigen, wer wirklich Biss hat und sich einen Bonus für die Waage sichern kann. Denn dort entscheidet sich am Ende der Woche, wer weiter im Camp um ein gesünderes Leben kämpfen darf.
Alle Staffeln im Überblick
The Biggest Loser
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit, Dokumentation
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen