Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Biggest Loser

Das Motto der Woche lautet: "Neue Sichtweisen"

SAT.1Staffel 15Folge 5vom 05.02.2024
Das Motto der Woche lautet: "Neue Sichtweisen"

Das Motto der Woche lautet: "Neue Sichtweisen"Jetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 5: Das Motto der Woche lautet: "Neue Sichtweisen"

118 Min.Folge vom 05.02.2024Ab 12

Woche fünf im Camp steht unter dem Motto "Neue Sichtweisen". Die Kandidat:innen werden mit einem Ausflug überrascht. Dieser hat es in sich: In einer aufregenden Challenge haben sie auch diese Woche die Chance, sich einen Bonus für die Waage zu erkämpfen. Außerdem sorgt ein Kandidatentausch für neue Sichtweisen innerhalb der Teams.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

The Biggest Loser
SAT.1
The Biggest Loser

The Biggest Loser

Alle 13 Staffeln und Folgen